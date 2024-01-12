США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену

Соединенные Штаты и Великобритания нанесли 73 удара по объектам хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Такие цифры назвал представитель Вооруженных сил хуситов Яхья Сариа на своей странице в соцсети X.

«Нанесено 73 удара », — написал он.

Согласно информации представителя хуситов, удары пришлись на йеменскую столицу — Сану — и провинции Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада.

Сариа пояснил, что воздушная атака унесла жизни пяти членов движения, еще шестеро ранены.

В ночь на 12 января США и Великобритания атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Взрывы произошли в нескольких крупных городах, массированной бомбардировке подвергся аэропорт Саны. Американские военные сообщили об ударах крылатыми ракетами «Томагавк», британские — управляемыми бомбами Paveway IV. Президент США Байден и премьер-министр Британии Сунак назвали операцию ответом на атаки хуситов на суда в Красном море. Хуситы пообещали «без колебаний» ответить.

Ранее Медведев раскрыл стратегию США по Йемену.