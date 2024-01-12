В ВСУ назвали «дебилами» украинских чиновников

Закупкой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимаются чиновники, которые технически безграмотны. Об этом в эфире YouTube-канала Radio NV заявил специалист по разработке и производству беспилотников, офицер ВСУ Юрий Касьянов.

«Проблема в администрировании. Проблема в том, что беспилотной сферой, так или иначе, <…> управляют люди, которые в этом не разбираются», — сказал военный.

По его словам, многие из украинских чиновников, ответственных за беспилотную авиацию, никогда не занимались разработкой и производством дронов. Следствием этого является то, что власти Украины массово заказывают БПЛА у перекупщиков, которые только собирают на местах коммерческие модели из зарубежья, указал Касьянов.

Как считает офицер, в стране хватает настоящих производителей, но к ним не обращаются из-за кумовства среди чиновников. Он утверждает, что схожая ситуация происходит и в сфере радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Давайте прямо говорить: у нас дилетантизм просто зашкаливает. <...>. Просто дебилы нами управляют», — заявил Касьянов.

До этого офицер Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Владимир Валюх сказал, что военнослужащим страны сложно найти ситуации для использования турецких беспилотников Bayraktar TB2.

Ранее сообщалось, что ВСУ получили новые беспилотники с искусственным интеллектом.