В США раскрыли цели ракетных атак по Йемену

Целью ракетного удара в Йемене стали склады ракет, беспилотников и радиолокационные станции (РЛС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя американской администрации.

«Эти действия призваны подорвать и снизить потенциал хуситов, угрожающих мировой торговле и свободе судоходства на одном из важнейших водных путей мира. Среди целей были ракеты, радиолокационные станции и беспилотные летательные аппараты хуситов. Эти средства играют центральную роль в кампании хуситов против торгового судоходства в международных водах», — заявили в Белом доме.

До этого в Йемене заявили о 23 ударах по городам под контролем движения «Ансар Аллах» (хуситов).

Так же под удар попал лагерь 22-й механизированной бригады в районе Аль-Джанд в городе Таиз — это подразделение находится на стороне хуситов в продолжающейся гражданской войне. В том же городе под удар попал аэропорт.

Ранее Соединенные Штаты и Британия нанесли удары по позициям хуситов в Йемене.