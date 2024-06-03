Эстония передаст Украине энергоблок одной из электростанций

Руководитель министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Эстония решила передать Украине энергоблок одной из электростанций, а также электродвигатели. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что решение о передаче энергоблока с Ауверской электростанции, а также отправка украинской стороне мощных электродвигателей является чрезвычайно важным.

Кулеба отметил, что этот энергоблок может обеспечить электроснабжением 150 тысяч граждан.

До этого стало известно, что петиция с требованием запретить повышение тарифов на электроэнергию на Украине зарегистрирована на сайте офиса президента страны Владимира Зеленского.

Накануне глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что на следующей неделе в энергосистеме Украины возникнет серьезный дефицит электроэнергии.

Он также сообщил, что будут использоваться расписания часовых отключений из-за серьезного дефицита, вызванного повреждениями энергетических объектов, ремонтом двух энергоблоков АЭС и повышением температуры воздуха.

Ранее во всех регионах Украины ограничили потребление электричества.