Россия будет сбивать истребители F-16 над территорией Украины

В случае пролетов истребителей F-16 над территорией Украины Вооруженные силы РФ будут их сбивать. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, сообщает ТАСС.

Гаврилов напомнил, что F-16 может быть носителем ядерного оружия, поэтому для России нахождение этого истребителя в небе Украины — вопрос ядерной безопасности. После взлета воздушной машины «мы не знаем, что он несет, бомбу (…) полуторатонную либо ядерный тактический заряд».

Дипломат напомнил недавнее высказывание президента России Владимира Путина, который сказал: «Малые страны должны осознавать, с чем они играют».

3 июня Нидерланды разрешили использовать переданные ВСУ истребители F-16 для ударов по РФ. Об этом министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила на форуме «Шангри-Ла» в Сингапуре.

До этого аналогичную позицию по применению F-16 подтвердил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен. По его словам, парламент Дании во время обсуждений четко дал понять, что удары по территории России «являются частью самообороны».

Ранее стало известно, что Бельгия не разрешила Киеву использовать свои F-16 за пределами Украины.