Генпрокуратура начала проверку по поводу высказывания игрока «Рубина» Безрукова

Генпрокуратура начала проверку по поводу высказывания футболиста казанского «Рубина» Руслана Безрукова, который после победы клуба из столица Татарстана» над петербургским «Зенитом» пошутил, что казанцы ждут от «Краснодара» «денежки на карту», передает РИА Новости.

Провести проверку попросил депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков.

Новичков утверждает, что в словах Безрукова имеются признаки коррупционной составляющей и являются основанием для проведения тщательного расследования в рамках прокурорского надзора.

24 апреля «Рубин» в рамках перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в гостях обыграл «Зенит» со счетом 2:0. Голами отметились Мирлинд Даку и Александр Мартынович.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге сезона-2023/24 решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

«Динамо» могло завоевать золото, если бы победило «Краснодар» или сыграло вничью.

Ранее слова депутата Новичкова про проверку игрока «Рубина» назвали попыткой привлечь к себе внимание.