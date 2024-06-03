Мэр Липецка займет новую должность

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что мэр Липецка Евгения Уваркина, возглавляющая город пять лет, уходит со своего поста и займет должность замгубернатора по нацпроектам. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

Артамонов подчеркнул, что предложил Уваркиной занять должность своего заместителя, главной задачей которого является привлечение федерального ресурса на реализацию поручений президента.

Губернатор утверждает, что для этого необходимо обладать умением, а также представлять регион и доказывать, почему именно он должен войти в пилотный проект или получать дополнительные средства.

Артамонов выразил уверенность в том, что Уваркина справится с этой задачей.

31 мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял решение о завершении работы в должности главы региона.

30 мая о своей отставке и решении перейти на новую работу объявила единственная в России женщина-губернатор Наталья Комарова, возглавлявшая ХМАО. Ее место займет мэр Тюмени Руслан Кухарук, при этом новая должность Комаровой не разглашается.

Ранее стала известна дата выборов губернатора Самарской области.