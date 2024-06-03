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СБУ обвинила автора выражения «вежливые люди» в пропаганде войны

На Украине заочно предъявили обвинения российскому блогеру Рожину

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Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому блогеру, эксперту центра военно-политической журналистики, который освещает ход спецоперации, Борису Рожину. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«На основании собранных доказательств следователи <…> заочно предъявили Рожину обвинения сразу по пяти статьям уголовного кодекса Украины», — уточнили в СБУ.

Блогера обвинили по статьям о посягательстве на целостность страны, призывах в насильственному изменению конституционного строя, коллаборационизме и пропаганде войны.

В сообщении напомнили, что два года назад Рожину вменяли статью об оправдании или отрицании вооруженной агрессии против Украины. По данным СБУ, блогер придумал термин «вежливые люди», которым окрестили российских военнослужащих, обеспечивших весной 2014 года безопасность во время референдума в Крыму.

До этого Рожин написал в своем Telegram-канале, что боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидировал замполита батальона 72-й бригады украинской армии, майора Евгения Буковяку из-за нежелания идти в атаку.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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