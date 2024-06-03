В СК завели дело после госпитализации петербурженки с сеанса тату на дому

В Петербурге визит девушки к тату-мастеру закончился уголовным делом. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

В произошедшем правоохранители усмотрели признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Выполняется комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», – поделились в ведомстве.

Девушка обратилась к специалисту по татуировкам. Мастер принимал клиентов на дому, но это не смутило петербурженку, и она пришла на сеанс. Предварительно, перед процедурой клиентке вкололи обезболивающее.

После этого девушке стало плохо. Пострадавшую госпитализировали в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии. Специалистам удалось выяснить, что пациентка отравилась новокаином.

На ситуацию сразу обратили внимание правоохранители. Они проводят все необходимые мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств инцидента.

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