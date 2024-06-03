Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В СК завели дело после госпитализации петербурженки с сеанса тату на дому

В Петербурге возбудили дело после того, как девушка отравилась на тату-сеансе

close
100%
Depositphotos

В Петербурге визит девушки к тату-мастеру закончился уголовным делом. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

В произошедшем правоохранители усмотрели признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Выполняется комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», – поделились в ведомстве.

Девушка обратилась к специалисту по татуировкам. Мастер принимал клиентов на дому, но это не смутило петербурженку, и она пришла на сеанс. Предварительно, перед процедурой клиентке вкололи обезболивающее.

После этого девушке стало плохо. Пострадавшую госпитализировали в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии. Специалистам удалось выяснить, что пациентка отравилась новокаином.

На ситуацию сразу обратили внимание правоохранители. Они проводят все необходимые мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств инцидента.

Ранее на Сахалине врачи ошиблись и провели женщине операцию без анестезии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами