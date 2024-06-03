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Губерниев рассказал, кто должен возглавить ЦСКА

Журналист Губерниев: ЦСКА должен назначить Игнашевича на пост главного тренера

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Пресс-служба ТНТ

Журналист Дмитрий Губерниев заявил, что после отставки Владимира Федотова с поста главного тренера московского ЦСКА команду должен возглавить Сергей Игнашевич, передает «Спорт-Экспресс».

«У нас опять появляются какие-то иностранные люди, хотя сейчас рядом есть Игнашевич. Мне кажется, что здесь даже думать не надо. Сергей явно созрел, чтобы работать с ЦСКА», — сказал Губерниев.

«Балтика», которую возглавлял Игнашевич до лета 2024 года, завершила сезон в Российской премьер-лиге домашним поражением от столичного «Локомотива». Поединок завершился со счетом 1:3. Команда заняла предпоследнее место в РПЛ, набрав 26 баллов.

Игнашевич, который на протяжении практически всей игровой карьеры выступал в московском ЦСКА, возглавил калининградский клуб в октябре 2021 года. До этого он тренировал столичное «Торпедо».

ЦСКА завершил сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) на шестой строчке.

Ранее сообщалось о том, что бывший наставник «Локомотива» может возглавить ЦСКА.

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