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Сенат Швейцарии отклонил новый пакет помощи Украине

Верхняя палата парламента Швейцарии отклонила пакет помощи Украине на $5,6 млрд

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Shutterstock

Верхняя палата парламента Швейцарии отклонила новый пакет помощи Украине на пять миллиардов швейцарских франков на $6 млрд. Об этом сообщает Reuters.

28 парламентариев проголосовали против, 15 человек — за.

«Законодатели утверждали, что этот пакет является нарушением так называемого положения Швейцарии о «долговом тормозе», и отклонили его», — уточнили в публикации.

В конце мая глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на западных союзников. Глава министерства иностранных дел Украины посетовал на их солидарность «только на словах» и попросил ускориться с передачей комплексов Patriot.

20 мая министерство обороны Германии заявило, что Британия, США, Франция, Румыния, Испания, Бельгия и Литва помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ) с дефицитом сил противовоздушной обороны (ПВО) в рамках предложенной ФРГ программы.

Ранее Кулеба признался, что «бьется головой о стену» ради средств ПВО.

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