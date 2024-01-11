Несколько объектов инфраструктуры повреждены в подконтрольных Украине районах Запорожской области. Об этом заявил глава Запорожской областной военной администрации Украины Юрий Малашко в своем Telegram-канале.

По его информации, были зафиксированы сообщения о «разрушении объектов инфраструктуры». Их количество он не назвал. Более уточняющую информацию он тоже не привел.

С начала суток в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) районах Запорожской области воздушная тревога объявлялась один раз.

9 января глава проукраинской Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко сообщил, что несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

До этого сообщалось, что в городе Запорожье, который находится под контролем властей Украины, произошла серия взрывов. По словам главы запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, удары наносились баллистическими ракетами по военным целям и инфраструктуре, используемой Вооруженными силами Украины.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.