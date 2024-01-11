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Войска РФ дронами уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

Минобороны РФ: опорный пункт ВСУ под Купянском уничтожен FPV-дронами

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Павел Лисицын/РИА Новости

Российские войска уничтожили замаскированный опорный пункт Вооруженных сил Украины на Купянском направлении при помощи FPV-дронов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское Минобороны.

В ведомстве рассказали, что разведчики ВС РФ получили данные о наращивании сил ВСУ на данном направлении и передали координаты на командный пункт. После получения боевой задачи расчеты FPV-дронов 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили украинский опорный пункт, заявили в Минобороны.

По данным министерства, военные этого расчета FPV-дронов каждый день поражают от одной до пяти различных целей, в том числе бронетехнику и пехоту.

10 января главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов заявил, что новые тяжелые ударные беспилотники «Иноходец» и С-70 «Охотник» поступят на вооружение флота. По его словам, наращивание оборонных возможностей противолодочной и морской разведывательной авиации будет достигнуто за счет усовершенствования самолетов Ту-142МЗ и Ил-38 и вертолетов Ка-27 и Ка-31Р.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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