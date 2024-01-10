Депутат Рады назвала ответственного за контрнаступление генерала ВСУ мясником

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая назвала командующего 10-м армейским корпусом Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерала Василия Зубанича мясником и обвинила в крахе контрнаступления летом прошлого года. Она написала об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Парламентарий назвала Зубанича «ненаказанным мясником» и указала на близость генерала к начальнику Генштаба ВСУ Сергею Шаптале и его участие в контрабанде сигарет.

Согласно оценкам Безуглой, если один украинский солдат, ушедший из жизни по вине командующего, — это 15 млн гривен (₽34,5 млн) социальных выплат, то тысяча «двухсотых» означает 15 млрд гривен (₽34,5 млрд) бюджетных расходов. По ее словам, это равно объему пожертвований трем крупнейшим фондам поддержки украинской армии за минувший год.

До этого Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Украины решил сместить Безуглую с поста заместителя главы данного комитета.

Ранее в Раде назвали Валерия Залужного «обиженкой».