Стало известно, как на Украине компенсируют нехватку снарядов

ВСУ пытаются компенсировать нехватку снарядов с помощью FPV-дронов (с камерой, дающей возможность обзора «от первого лица»). Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Мы все чаще используем FPV-дроны, потому что у нас не хватает снарядов», — заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

При этом подчеркивается, что ударные «дроны не могут полностью заменить артиллерию», поскольку, хоть они и более точные, их мощность гораздо ниже.

До этого командир роты ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко рассказал, что РФ обладает преимуществом в количестве и применении FPV-дронов в зоне СВО из-за большей обеспеченности ресурсами.

По словам Федоренко, ВСУ не могут себе позволить использовать столько же FPV-дронов, сколько российская сторона — до 50 штук на одну группу (о группе какого размера идет речь — не уточняется).

Также он отметил, что российская сторона может позволить держать беспилотники в воздухе постоянно, буквально в дежурном режиме, в то время как украинская сторона использует их более точечно из-за сложности в обеспечении подзарядки дронов.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.