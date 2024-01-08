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Корабли Черноморского флота выполнили учебные стрельбы в акватории Черного моря

Корабли Черноморского флота провели в акватории Черного моря учебные стрельбы

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Андрей Станавов/РИА Новости

Кораблями Черноморского флота были выполнены учебные стрельбы в акватории Чёрного моря, сообщает Министерство обороны России.

Отряд боевых кораблей Черноморского флота во время выполнения задач по патрулированию акватории Черного моря и защите гражданских судов на маршрутах интенсивного торгового судоходства от угроз со стороны Украины провел учения, в ходе которого выполнил из штатного вооружения дневные и ночные стрельбы.

Первый этап учений заключался в отработке экипажами патрульных кораблей действий при обнаружении дрона противника. По беспилотнику был применен артиллерийский комплекс корабля и цель была условна уничтожена.

На втором этапе отрабатывались действия, которые были направлены на уничтожение безэкипажных катеров противника. Обнаруженные в ходе учений безэкипажные катера были уничтожены с помощью огня корабельной артиллерии.

Минообороны отметило, что для повышения выучки экипажей кораблей артиллерийская стрельба и бомбометание выполнялись в различное время суток.

После завершения учений корабли Черноморского флота продолжили выполнять задачи по патрулированию акватории Чёрного моря и маршрутов торгового судоходства.

Ранее сообщалось, что в северо-западной части акватории Черного моря был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер Военно-морских сил (ВМС) Украины.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.

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