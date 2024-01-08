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Российские военные отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении

МО РФ: силы группировки «Запад» отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении

Российские военные отразили контратаку штурмовой группы ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

В ведомстве заявили, что военнослужащие мотострелкового подразделения группировки войск «Запад» уничтожили вооруженную группу ВСУ на подступах к линии обороны.

По данным Минобороны, ночью украинская диверсионная группа пыталась пройти по заминированной территории к наблюдательному посту ВС РФ, но российские войска встретили их, в результате «головной порядок» группы диверсантов был уничтожен.

6 января сообщалось, что российские военные отразили две контратаки ВСУ в районе населенного пункта Георгиевка, а также нанесли поражение подразделениям нескольким бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка.

До этого сообщалось, что БПЛА РФ поразили пункт управления группы ВСУ «Донецк».

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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