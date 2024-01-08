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В Одесской области прозвучал ряд взрывов

В Одесской области произошли взрывы

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Телеграм-канал «Одесса ИНФО»

На территории Одесской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

По информации, полученной телеканалом, в Одесской области были слышны звуки взрывов.

В свою очередь, Telegram-канал «Типичная Одесса» сообщил, что взрывы произошли в селах Усатово и Великий Дальник Одесского района и в селе Нерубайское Беляевского района. В портовом городе Черноморск (Ильичевск) работают системы противовоздушной обороны.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в Николаевской и Одесской областях и на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Ранее британский телеканал Sky News сообщил, что президент России Владимир Путин планирует взять под контроль Одессу и все Северное Причерноморье.

До этого бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские войска могут взять под контроль Одессу при необходимости.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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