В Белгород направлены дополнительные бригады медиков

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко направил в Белгород для оказания медицинской помощи из федеральных центров и из Москвы медиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра Алексея Кузнецова.

«По поручению Михаила Мурашко в Белгород для оказания медицинской помощи пострадавшим направлены бригады медицинских работников из федеральных центров и Москвы», — заявил он.

По словам Кузнецова, в Белгород направлены специалисты медицины катастроф, скорой помощи, анестезиологи-реаниматологи, травматологи, в том числе детские, торакальные хирурги и нейрохирурги.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за прямого попадания украинского снаряда. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Уже известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии.

В ходе разбора завалов на спасателей упала крыша обрушившегося подъезда.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Ранее в Белгороде подсчитали количество квартир, поврежденных в результате обстрела 11 мая.