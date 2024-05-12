Шаляпин пошутил, что ищет обеспеченную невесту старше 60 лет

Певец Прохор Шаляпин на программе «Ты не поверишь» в шутку заявил, что ищет себе обеспеченную невесту старше 60 лет.

«Ищу невесту 60+, чтобы были дома, имущество. Я что зря стараюсь фасад свой корректировать? Так бы я смирился, пил пиво и ничего не делал», — улыбнулся Шаляпин.

Он также посетовал, что красота с возрастом увядает, а Шаляпину хотелось бы выглядеть на 25 лет, чтобы его «подружки постарше» были в восторге от внешности артиста. Исполнитель планирует исправить цвет зубов на менее белый, так как считает, что подобный оттенок лишь придает ему лишних лет.

«Я зубы буду менять. Мне снимут эти наклеечки и поставят более естественный цвет. Это по просьбам трудящихся. Потому что многие пишут, что очень белые зубы и придают возраста», — пояснил Шаляпин.

В марте Прохор Шаляпин сообщил, что апартаменты с собственным кинотеатром — половину большой квартиры общей площадью в 400 квадратных метров — ему недавно оставила в наследство бабушка друга. Имя женщины он называть не стал. Он объяснил, что находился с ней в тесных и дружеских отношениях.

Ранее Алена Апина пожаловалась, что ей не дали сняться в сериале про «Комбинацию».