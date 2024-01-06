В ВСУ рассказали, сколько стран участвуют в подготовке украинских военных

Начальник главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Алексей Таран сообщил, что в обучении украинских военных за границей принимает участие коалиция из 34 государств, передает издание Минобороны Украины «АрмияInform».

«Это Соединенные Штаты Америки, Британия, большинство стран ЕС, Канада, Норвегия, Австралия, Косово, Северная Македония, Грузия, Молдавия и Албания», — уточнил Таран.

Он уточнил, что Венгрия, Австрия, Хорватия не входят в состав миссии ЕС, но инструкторы из этих стран также участвуют в подготовке. По словам военного, лидером в организации базовой общевойсковой подготовки является Великобритания.

Также он отметил, что киевские страны-партнеры, которые участвуют в подготовке украинских военных, делают это в составе организационных структур. Ключевыми, по его словам, являются две — SAG-U (группа содействия безопасности Украины, возглавляемая США) и EUMAM (военным руководителем является генерал-лейтенант армии Нидерландов Михаэль Вандерляен). Эти структуры занимаются организацией, координацией и обеспечением всей разновидности мероприятий подготовки.

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