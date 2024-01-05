В Минобороны РФ рассказали о сдавшихся в плен украинских солдатах

Российским военным за минувшую неделю сдались в плен 13 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны РФ, опубликовав соответствующую сводку в официальном Telegram-канале.

Как подчеркивается в заявлении, речь идет о временном промежутке с 30 декабря 2023 года по 5 января 2024 года. При этом в ведомстве добавили, что большинство украинских солдат сдались в плен на Купянском направлении.

«В течение недели сдались в плен 13 украинских военнослужащих, в том числе восемь человек на Купянском направлении», — говорится в публикации.

3 января министерство обороны РФ сообщило о возвращении 248 российских военных, оказавшихся в плену в ходе боевых действий на Украине. В заявлении уточнялось, что переговоры между Москвой и Киевом по вопросу освобождения солдат состоялись при посредничестве Абу-Даби.

Позже ведомство опубликовало кадры с вернувшимися на родину российскими военнопленными. В настоящее время бойцам Вооруженных сил РФ оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал депутатов Верховной рады отправиться на фронт.