В США анонсировали санкции из-за военного сотрудничества РФ с Ираном и КНДР

США намерены ввести новые санкции против военного сотрудничества РФ с Ираном и КНДР. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

По словам Кирби, под санкции попадут «те, кто работает над осуществлением поставок оружия между Россией и КНДР, а также Россией и Ираном». Кроме того, в Вашингтоне пообещали продолжать публиковать информацию о «поставках оружия из КНДР и Ирана в РФ».

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала бездоказательными обвинения в якобы незаконном военном сотрудничестве РФ и КНДР.

В 2006 году Совбез ООН запретил поставки, продажу или передачу КНДР любой военной техники и вооружений, а также материалов, оборудования, товаров и технологий, которые могут быть использованы в северокорейских программах по созданию оружия массового уничтожения. В 2017 году Совет Безопасности ООН принял резолюции о запрете на работу граждан КНДР за рубежом, а также запрете на импорт северокорейского угля, железа, свинца и морепродуктов, а также на экспорт в КНДР нефти и нефтепродуктов из государств — членов ООН.

Ранее Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме Восточный.