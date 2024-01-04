Российские разведчики уничтожили расчет дронов ВСУ под Купянском

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» разведывательного подразделения группировки войск «Запад» Вооруженных сил Российской Федерации уничтожил расчет FPV-дронов украинской армии на Купянском направлении. Об этом сообщает министерство обороны России, передает РИА Новости.

«После разведки местности с использованием беспилотного летательного аппарата были получены данные о перемещении группы Вооруженных сил Украины», — отметили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны России уточнили, что разведчики группировки войск «Запад» выдвинулись для уничтожения этой группы.

Командир расчета ПТРК «Корнет» с позывным «Мясник» отметил, что удалось отработать по расчету FPV-дронов ВСУ, расстояние до противника было 4,6 км.

«Цель была обнаружена с помощью беспилотного летательного аппарата, после чего уничтожена. В основном сейчас мы работаем по наблюдательным постам, блиндажам и укрепленным позициям противника», — сказал он.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские саперы за три месяца обезвредили в Мариуполе и прилегающих к городу населенных пунктах 2 тысячи неразорвавшихся снарядов и мин-ловушек, оставленных ВСУ.

Ранее в ВСУ пожаловались на «уловку» российской армии.