Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские разведчики уничтожили расчет дронов ВСУ под Купянском

Минобороны: российские разведчики уничтожили из ПТРК «Корнет» расчет дронов ВСУ

close
100%
Depositphotos

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» разведывательного подразделения группировки войск «Запад» Вооруженных сил Российской Федерации уничтожил расчет FPV-дронов украинской армии на Купянском направлении. Об этом сообщает министерство обороны России, передает РИА Новости.

«После разведки местности с использованием беспилотного летательного аппарата были получены данные о перемещении группы Вооруженных сил Украины», — отметили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны России уточнили, что разведчики группировки войск «Запад» выдвинулись для уничтожения этой группы.

Командир расчета ПТРК «Корнет» с позывным «Мясник» отметил, что удалось отработать по расчету FPV-дронов ВСУ, расстояние до противника было 4,6 км.

«Цель была обнаружена с помощью беспилотного летательного аппарата, после чего уничтожена. В основном сейчас мы работаем по наблюдательным постам, блиндажам и укрепленным позициям противника», — сказал он.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские саперы за три месяца обезвредили в Мариуполе и прилегающих к городу населенных пунктах 2 тысячи неразорвавшихся снарядов и мин-ловушек, оставленных ВСУ.

Ранее в ВСУ пожаловались на «уловку» российской армии.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами