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Губернатор Гладков сообщил о пострадавших при обстреле ВСУ Белгородской области

Гладков: при обстреле ВСУ Белгородской области пострадали мужчина и женщина

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ГУ МЧС Амурской области

Два человека пострадали в Белгороде в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) во вторник, 2 января. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Сначала пострадал мужчина, получив осколочные ранения рук и ног. Его экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии.

Второй пострадавшей оказалась женщина. Она получила рваную рану на левой кисти, была осмотрена медиками, но от госпитализации отказалась.

Около 13 и 14 часов над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. В первый раз удалось сбить четыре воздушные цели, во второй раз — пять.

В Министерстве обороны России соответствующую информацию подтвердили. Там заявили, что средства ПВО уничтожили ракеты украинской ракетной системы залпового огня «Ольха» над Белгородской областью.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.

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Обстрел Белгорода
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