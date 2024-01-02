Губернатор Гладков сообщил о пострадавших при обстреле ВСУ Белгородской области

Два человека пострадали в Белгороде в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) во вторник, 2 января. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Сначала пострадал мужчина, получив осколочные ранения рук и ног. Его экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии.

Второй пострадавшей оказалась женщина. Она получила рваную рану на левой кисти, была осмотрена медиками, но от госпитализации отказалась.

Около 13 и 14 часов над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. В первый раз удалось сбить четыре воздушные цели, во второй раз — пять.

В Министерстве обороны России соответствующую информацию подтвердили. Там заявили, что средства ПВО уничтожили ракеты украинской ракетной системы залпового огня «Ольха» над Белгородской областью.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.