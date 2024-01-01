В еще одном регионе Украины произошли взрывы

Взрывы произошли в ночь на 1 января во Львовской области на западе Украины. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что взрывы привели к пожарам.

«Во Львове – взрывы!.. На месте уже есть пожарные. Не пренебрегайте тревогой», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Ночью 31 декабря взрывы также произошли в Хмельницкой области Украины и в Киеве.

31 декабря воздушная тревога объявлялась в Одесской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровненской, Черновицкой, Сумской, Закарпатской, Волынской и Полтавской областях Украины.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории все республики.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.