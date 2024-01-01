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На Украине сообщили о взрывах в Хмельницкой области

«Общественное»: в Хмельницкой области Украины произошли взрывы

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РИА Новости

В Хмельницкой области Украины произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Подробностей инцидента не приводится.

До этого украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики сообщало о взрывах в Киеве. Информация о взрывах появилась в 21:18 мск.

31 декабря воздушная тревога объявлялась в Одесской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровненской, Черновицкой, Сумской, Закарпатской, Волынской и Полтавской областях Украины.

В ночь на 31 декабря украинские СМИ также сообщали о взрыве в Киеве и Киевской области. Ранее также сообщалось о беспилотнике в Киевской области, который направлялся в сторону Белой Церкви.

Также Минобороны РФ сообщало о ликвидации трех пусковых установок РСЗО в ДНР и под Харьковом.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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