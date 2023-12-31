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ВС РФ уничтожили три пусковые установки РСЗО в ДНР и под Харьковом

МО РФ сообщило о ликвидации трех пусковых установок РСЗО в ДНР и под Харьковом

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Минобороны сообщило о ликвидации трех пусковых установок РСЗО в ДНР и под Харьковом. Такие данные представлены в очередной сводке ведомства.

Сообщается, что две ракетные системы залпового огня HIMARS и одна РСЗО «Ольха» были разбиты под Селидовым в ДНР и Глубоким в Харьковской области. Кроме того, в Одесской области Украины под Санжейкой был ликвидирован радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300.

Помимо этого, российские военные поразили авиационную технику в ангарах на аэродромах «Днепр» в Днепропетровской области и «Школьный» в Одесской области и склады ВСУ под Запорожьем и Белой церковью. На складах хранились оружие и боеприпасы.

До этого ВСУ выпустили по Горловке в ДНР 20 ракет из РСЗО.

О последствиях обстрела не сообщается, информации о пострадавших пока нет.

Город регулярно попадает под обстрелы Вооруженных сил Украины (ВСУ). В понедельник, 25 декабря, украинские войска обстреляли школу и музей в Горловке.

Ранее ВСУ обстреляли белгородский поселок из РСЗО «Град».

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