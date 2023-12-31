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ВС РФ нанесли удары по дислокации украинских бригад

Минобороны: ВС РФ нанесли удары по дислокации украинских бригад и наемников

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Inna Varenytsia/Reuters

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли ракетные удары по пунктам временной дислокации украинских бригад и иностранных наемников.

«Нанесены ракетные удары по пунктам временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и иностранных наемников общей численностью до 600 боевиков», — говорится в сообщении.

Также в министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что Вооруженные силы РФ уничтожили базы горючего в Харькове и Запорожье. Отмечается, что данные базы снабжали украинские группировки войск на Харьковском и Ореховском направлениях.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что российская армия ликвидировала представителей Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины (ВСУ), принимавших участие в планировании и исполнении обстрелов в Белгороде.

Ранее Гладков рассказал о последствиях атаки на Белгород.

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