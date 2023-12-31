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ВСУ выпустили 13 снарядов «натовского калибра» по районам Донецка

СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку 13 снарядов калибра 155 мм

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Inna Varenytsia/Reuters

Украинские войска в ночь на 31 декабря выпустили 13 снарядов калибра 155 мм по Донецку. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По данным портала, в 22:40 30 декабря три снаряда прилетели в населенный пункт Карловка. В 22:55 Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили здесь же четыре таких снаряда. 31 декабря в 03:15 три снаряда выпустили по населенному пункту Галицыновка. В 04:30 по Куйбышевскому району Донецка было выпущено еще три снаряда калибром 155 мм.

Артиллерия калибра 155 мм обычно используется странами НАТО.

До этого ВСУ обстреляли приграничные населенные пункты на территории Курской области. Во время атаки повреждения получили семь домовладений. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в Теткино без электроснабжения осталась часть домов. Это связано с повреждением линии электропередачи. Аварийные бригады приступят к ремонту, как только это будет безопасно.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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