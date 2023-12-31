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По базе США на месторождении газа в Сирии нанесли ракетный удар

База США на месторождении газа «Конико» в Сирии попала под ракетный обстрел

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Hussein Malla/AP

Американская база на месторождении газа в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному удару. Об этом сообщил РИА Новости местный источник.

«Американская база на месторождении «Конико» <…> подверглась ракетному обстрелу», — уточнил он.

По данным источника, по базе было выпущено более десяти ракет.

30 декабря стало известно, что шииты атаковали военную базу США в Сирии. По предварительным данным, огонь велся из реактивных систем залпового огня, на территории базы прогремели несколько взрывов.

27 декабря военную базу американцев в иракской провинции Анбар обстреляли ракетами.

Накануне Израиль атаковал аэропорт Алеппо в Сирии. По информации телеканала Al-Hadath, атака израильских ВВС была произведена со стороны Средиземного моря.

Ранее сирийские системы ПВО отразили израильскую ракетную атаку в небе над Дамаском.

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