Минобороны РФ назвало ракеты, которыми ВСУ атаковали Белгород

Вооруженные силы Украины нанесли удары по Белгороду двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивными снарядами РСЗО «Vampire». Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как заявили в ведомстве, ракеты «Ольха» и большая часть реактивных снарядов РСЗО «Vampire» были перехвачены системами ПВО, однако «несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу Белгород».

В Минобороны подчеркнули, что в случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами по Белгороду последствия были бы «неизмеримо более тяжелыми».

До этого издание РБК-Украина со ссылкой на источник в украинских спецслужбах писало, что силы безопасности и обороны Украины нанесли ракетный удар по «военным объектам» в Белгороде. По его словам, это произошло в ответ на российские обстрелы украинских городов.

По данным МЧС, в результате обстрелов пострадали 108 человек.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.