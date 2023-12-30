Израиль атаковал аэропорт Алеппо в Сирии

Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетные удары по окрестностям сирийского международного аэропорта Алеппо в пригороде одноименного города. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath.

По его данным, атака израильских ВВС была произведена со стороны Средиземного моря.

Истребители выпустили ракеты по позициям проиранских ополченцев в международном аэропорту Алеппо. Других подробностей не приводится.

29 декабря представители Катара, который является посредником в переговорах Израиля и палестинского движения ХАМАС по освобождению заложников, сообщили свои израильским коллегам, что палестинская группировка «в принципе согласна» возобновить переговоры по заложникам.

До этого сообщалось, что США продадут Израилю снаряды на сотни миллионов долларов.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.