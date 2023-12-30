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Эстония хочет потратить на оборону €1,3 млрд в 2024 году

Эстония планирует потратить на оборону 1,3 млрд евро в 2024 году

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Ints Kalnins/Reuters

Командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем заявил, что страна намерена потратить 3% от валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону государства. Об этом сообщает газета Louna-Eesti Postimees.

По его словам, сумма оборонного бюджета составит €1,3 млрд. Он отметил, что через два года страна будет в лучшем положении, чем Украина до начала спецоперации.

«Половина этой суммы будет использовано на приобретение оружия и боеприпасов в ближайшие четыре года. У нас достаточно средств, чтобы действовать на расстоянии до 240 километров. Это делает нас более опасными для нападающих», — сообщил Херем.

До этого сообщалось, что экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес призвал власти страны выделять больше трех процентов ВВП на нужды обороны, а также поднять подоходный налог до 24% в этих же целях. По его словам, выделение большего количества денежных средств, а также потенциальное повышение налогов необходимы, чтобы «защитить государство».

В сентябре Ильвес заявил, что Европа находится «в состоянии войны», поэтому краткосрочные проблемы местных жителей «не имеют значения», когда речь идет о событиях на Украине.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о судьбе украинских уклонистов в Эстонии.

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