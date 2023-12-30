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Российские войска отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 100 военных во время атаки под Григоровкой

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Российские войска за прошедшие сутки отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении, потери противника составили до 100 военных. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

«Подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку штурмового отряда 5-й бригады Нацгвардии Украины севернее населенного пункта Григоровка Донецкой народной республики и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Серебрянского лесничества», — говорится в сообщении.

Помимо потерь в живой силе, ВСУ также лишились трех боевых бронированных машин.

ВСУ практически ежедневно пытаются провести атаки на Краснолиманском направлении, но безуспешно. 28 декабря в результате очередной попытки наступления, в течение суток противник потерял до 210 военнослужащих, а также танк, четыре боевые машины пехоты и три автомобиля.

По данным Минобороны России на 1 декабря, ВСУ за время контрнаступления потеряли 125 тыс. человек.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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