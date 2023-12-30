Российские войска отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские войска за прошедшие сутки отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении, потери противника составили до 100 военных. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

«Подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку штурмового отряда 5-й бригады Нацгвардии Украины севернее населенного пункта Григоровка Донецкой народной республики и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Серебрянского лесничества», — говорится в сообщении.

Помимо потерь в живой силе, ВСУ также лишились трех боевых бронированных машин.

ВСУ практически ежедневно пытаются провести атаки на Краснолиманском направлении, но безуспешно. 28 декабря в результате очередной попытки наступления, в течение суток противник потерял до 210 военнослужащих, а также танк, четыре боевые машины пехоты и три автомобиля.

По данным Минобороны России на 1 декабря, ВСУ за время контрнаступления потеряли 125 тыс. человек.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ на Южно-Донецком направлении.