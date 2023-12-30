Украинцев призвали готовиться к ракетным атакам

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Россия продолжит наносить ракетные удары по Украине вплоть до Нового года. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

По его мнению, у украинцев не получится встретить Новый год или им придется отпраздновать его в бомбоубежищах, поскольку Россия продолжить наносить удары по территории страны.

Он предупредил граждан Украины, что им следует приготовиться, ведь неизвестно, куда могут прилететь ракеты.

Соскин считает, что противовоздушная оборона украинской стороны не сможет выдержать подобные атаки, а действия Москвы убедили западные государства в том, что финансовая и военная поддержка Киева утратила смысл.

До этого стало известно, что Российская Федерация нанесла ракетные удары по местам, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) производили ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Утром 29 декабря украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны. Согласно данным онлайн-ресурса, разработанного министерством цифровой трансформации Украины для оповещения населения, сирены сработали повсеместно около 8:05.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.