Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украинцев призвали готовиться к ракетным атакам

Соскин призвал украинцев приготовиться к ракетным атакам на Новый год

close
100%
Олег Соскин/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Россия продолжит наносить ракетные удары по Украине вплоть до Нового года. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

По его мнению, у украинцев не получится встретить Новый год или им придется отпраздновать его в бомбоубежищах, поскольку Россия продолжить наносить удары по территории страны. 

Он предупредил граждан Украины, что им следует приготовиться, ведь неизвестно, куда могут прилететь ракеты.

Соскин считает, что противовоздушная оборона украинской стороны не сможет выдержать подобные атаки, а действия Москвы убедили западные государства в том, что финансовая и военная поддержка Киева утратила смысл.

До этого стало известно, что Российская Федерация нанесла ракетные удары по местам, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) производили ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Утром 29 декабря украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны. Согласно данным онлайн-ресурса, разработанного министерством цифровой трансформации Украины для оповещения населения, сирены сработали повсеместно около 8:05.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами