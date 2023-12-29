В России пресечена попытка ВСУ осуществить атаку ракетами

Вооруженные силы России пресекли попытку ВСУ атаковать американскими противорадиолокационными ракетами HARM объекты на территории РФ. Об этом сообщило российское Минобороны.

По данным министерства, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили над Белгородской областью три таких ракеты. Попытка атаки была пресечена 29 декабря около 15:00.

29 декабря в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО за неделю перехватили 251 беспилотник Вооруженных сил Украины.

В ночь на 26 декабря глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке ВСУ в районе Феодосии. Он отметил, что взрывы были слышны в районе порта. График движения поездов между Джанкоем и Феодосией изменили после атаки. Минобороны РФ заявило, что при ночном ударе ВСУ получил повреждения большой десантный корабль «Новочеркасск».

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.