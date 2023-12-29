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В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении

МО: ВСУ за неделю потеряли свыше 675 бойцов на Южно-Донецком направлении

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Kuba Stezycki/Reuters

Подразделения российской группировки войск «Восток» в течение недели отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как заявили в министерстве, на данном направлении подразделения авиации и артиллерии группировки войск также нанесли огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад и 128-й бригады территориальной обороны противника в районах населенных пунктов Новомихайловка, Водяное, Парасковиевка и Макаровка Донецкой народной республики (ДНР).

В ведомстве также указали, что ВСУ за неделю на этом направлении потеряли более 675 военных, два танка, четыре боевые бронированные машины, 19 автомобилей, а также 15 орудий полевой артиллерии.

До этого командир одного из батальонов Вооруженных сил Украины Кирилл Верес признал, что Киев проигрывает на всех фронтах.

Военный добавил, что на Украине сейчас «очень тяжелое время» и он не может назвать направление, в котором его страна бы выигрывала.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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