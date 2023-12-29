Названо число солдат ВСУ, прошедших подготовку в Германии

С начала специальной военной операции (СВО) более 10 тысяч украинских солдат прошли подготовку в Германии. Об этом рассказал глава рабочей группы по координации помощи Украине при минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг в интервью газете Sueddeutsche Zeitung.

«С тех пор, как мы начали подготовку, только в Германии мы обучили более 10 тыс. украинских солдат. Мы начнем готовить еще два пехотных батальона в ФРГ с 4 января. Это должно и будет продолжаться», — заверил он.

Фройдинг также ответил на вопрос о выведенных из строя танках Leopard-2, поставленных из ФРГ. По данным издания, сейчас на ходу находится чуть больше половины из них.

По его словам, «было бы наивно полагать», что в нынешней ситуации Украина сможет ремонтировать танки по германским правилам эксплуатации и ремонта. «Это естественно, приводит к большему износу, и, в свою очередь, к более длительным простоям», — заключил Фройдинг.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявлял, что не видит предпосылок для увеличения помощи Украине со стороны Берлина.

Кроме того, немецкие эксперты утверждают, что из-за крупных поставок помощи Украине, сама армия Германии стала недееспособной.

Ранее в Германии призвали вернуть беженцев призывного возраста на Украину.