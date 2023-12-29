Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названо число солдат ВСУ, прошедших подготовку в Германии

Генерал ФРГ Фройдинг: более 10 тысяч солдат ВСУ прошли обучение в Германии

close
100%
Inna Varenytsia/Reuters

С начала специальной военной операции (СВО) более 10 тысяч украинских солдат прошли подготовку в Германии. Об этом рассказал глава рабочей группы по координации помощи Украине при минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг в интервью газете Sueddeutsche Zeitung.

«С тех пор, как мы начали подготовку, только в Германии мы обучили более 10 тыс. украинских солдат. Мы начнем готовить еще два пехотных батальона в ФРГ с 4 января. Это должно и будет продолжаться», — заверил он.

Фройдинг также ответил на вопрос о выведенных из строя танках Leopard-2, поставленных из ФРГ. По данным издания, сейчас на ходу находится чуть больше половины из них.

По его словам, «было бы наивно полагать», что в нынешней ситуации Украина сможет ремонтировать танки по германским правилам эксплуатации и ремонта. «Это естественно, приводит к большему износу, и, в свою очередь, к более длительным простоям», — заключил Фройдинг.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявлял, что не видит предпосылок для увеличения помощи Украине со стороны Берлина.

Кроме того, немецкие эксперты утверждают, что из-за крупных поставок помощи Украине, сама армия Германии стала недееспособной.

Ранее в Германии призвали вернуть беженцев призывного возраста на Украину.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами