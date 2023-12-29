На Украине заявили, что американский пакет помощи не изменит ситуацию на фронте

Новый военный американский пакет помощи Украине не позволит изменить ситуацию на фронте. Об этом зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев рассказал в интервью газете The Washington Post.

Общая сумма пакета помощи США составляет $250 млн. Чернев уверен, что этой суммы недостаточно, направленные средства могут «поддержать еще некоторое время, но они не способны изменить ситуацию на поле боя».

«Этот небольшой пакет помощи является для нас свидетельством того, что существуют проблемы с поддержкой Украины со стороны США», — сказал Чернев, отмечая при этом, что «мы по-прежнему считаем, что эти проблемы временные и очень скоро будут решены».

Подобного мнения придерживается советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин. По его словам, руководство ежедневно тратит на ведение боевых действий порядка $100 млн. Таким образом, $250 млн хватит Украине всего на два-три дня.

Ранее польский генерал заявил о поражении Украины в случае отсутствия помощи от США.