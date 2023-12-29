Подразделения Вооруженных сил России остановили три попытки штурма ВСУ в Серебрянском лесничестве. Об этом ТАСС сообщил старший офицер пресс-центра группировки «Центр» Леонид Шаров.

«Подразделения группировки войск «Центр» в ходе специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи на Краснолиманском направлении. В районе Серебрянского лесничества военнослужащими группировки отражены три атаки штурмовых отрядов 24-й, 62-й механизированных бригад и подразделений Национальной гвардии Украины», — заявил Шаров.

По словам представителя российских войск, ВСУ потеряли на данном этапе до 20 военнослужащих.

До этого депутат Госдумы Дмитрий Новиков рассказал, что Запад и Украина резко отреагировали на захват Марьинки российскими военными, а такая реакция является частью информационной войны.

В конечном итоге, отмечает парламентарий, признание реальности стало неизбежным.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.