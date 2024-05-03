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Женщины сломали ребенку позвоночник, пытаясь освободить качели для своих детей

В Москве сломали позвоночник мальчику, добровольно не освободившему качели

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Jens Buttner/Global Look Press

В Москве не захотевшему освободить качели ребенку сломали позвоночник. Об инциденте на детской площадке сообщает Telegram-канал «Сапа».

Две женщины гуляли со своими маленькими детьми в Таганском парке и решили прогнать с площадки 10-летнего мальчика. Ребенок качался на качелях и отказался уступать место, тогда одна из родительниц начала стаскивать его силой, чуть позже к ней присоединилась и вторая женщина.

Вместе они все же оторвали мальчика от поручней и уронили его на землю, в результате пострадавший почувствовал резкую боль в спине. Школьника доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, там у него диагностировали переломы стопы и грудного позвонка, а также ушиб копчика.

По данным Telegram-канала, мальчик уже недавно ломал позвоночник, а три недели назад — ногу. Сейчас он находится под присмотром медиков, виновниц произошедшего проверяют правоохранители.

Ранее супруги из Волгоградской области подрались из-за ребенка и уронили его.

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