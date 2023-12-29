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В России объяснили реакцию Запада и Украины на взятие Марьинки

Депутат Новиков объяснил реакцию на взятие Марьинки информационной войной

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Inna Varenytsia/Reuters

Запад и Украина резко отреагировали на захват Марьинки российскими военными. Вначале Киев отрицал этот факт, однако депутат Госдумы Дмитрий Новиков рассказал «Ленте.ру», что такая реакция является частью информационной войны.

Новиков подчеркивает, что здесь нет стратегических военных вопросов. Российские СМИ сообщили о захвате Марьинки не просто так, а министр обороны передал эту информацию главнокомандующему. Это привлекло много внимания и вызвало желание другой стороны опровергнуть слова Сергея Шойгу.

Политик признает, что Украина изначально опровергала этот факт, возможно, с надеждой изменить ситуацию и вернуть контроль над Марьинкой. Он предполагает, что это могло произойти из-за недостатка информации в самой стране или потому, что вопрос о Марьинке был спорным. Возможно, Украина рассчитывала отыграть ситуацию, отправив туда дополнительные военные подразделения. Однако оказалось, что у них не хватает сил, и они отказались от этой идеи. В конечном итоге, признание реальности стало неизбежным.

Таким образом, ситуация с захватом Марьинки и реакция на нее являются элементами информационной войны, где стороны пытаются контролировать информацию и влиять на общественное мнение, заключил парламентарий.

До этого освободившим Марьинку российским военным вручили боевые награды.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.

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