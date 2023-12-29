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Израиль совершил удары по позициям на юге Сирии

Минобороны Сирии: Израиль нанес удары по ряду позиций на юге Сирии

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Ohad Zwigenberg/AP

В результате израильской ракетной атаки по югу Сирии системы противовоздушной обороны страны сбили большинство ракет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня около 23:05 израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по некоторым позициям в южном регионе, наши средства ПВО отреагировали на ракеты агрессора и сбили большинство из них», — следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны Сирии занимаются отражением ракетной атаки Израиля по Дамаску.

До этого сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии ведут огонь по воздушным целям над южными районами Дамаска. По ее данным, сирийская столица атакована израильскими войсками. Отмечается, что ответным огнем была сбита одна из ракет.

Корреспондент Sham FM в Дамаске сообщает, что в небе над городом постоянно звучат взрывы. По его информации, хлопки являются результатом действий средств ПВО, реагирующих на вражеские цели. Целью ракетной атаки, по мнению источника, был район Бахдалии в Сайида-Зейнаб. Информации о жертвах не поступало.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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