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Польский генерал заявил о поражении Украины в случае отсутствия помощи от США

Генерал Гоцул: конфликт завершится в пользу РФ, если США прекратят помощь Киеву

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский конфликт завершится поражением Киева при отсутствии помощи от США. Об этом заявил экс-начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Мечислав Гоцул, сообщает издание Interia.

По его словам, Вашингтон может положить конец данному конфликту «в любой момент».

«Отсутствие американской помощи равнозначно его окончанию в пользу России. В этом нет никаких сомнений», — сказал Гоцул.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что подход российской армии к городу Одессе станет решающим моментом для Украины. Он отметил, что это будет последний шанс для Киева пересмотреть конфликт до того, как Россия начнет военные действия, захватит Одессу и ограничит доступ Украины к Черному морю.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что у России нет других вариантов, кроме как победить в ходе специальной военной операции на Украине.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Операция на Украине
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