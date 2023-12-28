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В Турции заявили об оснащении боевиков РПК оружием США

Yeni Şafak: пораженные ВС Турции в Ираке боевики РПК пользовались оружием США

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Reuters

Члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), ликвидированные в ходе операций турецких Вооруженных сил на севере Ирака, имели при себе камуфлированные автоматы M4 производства США. Об этом сообщила газета Yeni Şafak.

По данным издания, боевики, напавшие 1 октября на министерство внутренних дел в Анкаре, имели при себе оружие той же модели.

Накануне министр обороны Турции Яшара Гюлер заявил, что причиной начала операции стало недавнее нападение курдских вооруженных отрядов на турецких солдат, приведшее к потере 12 человек. В ответ по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака были нанесены массированные удары. Гюлер сообщил о поражении убежищ, укрытий, нефтяных объектов и хранилищ РПК. Также в результате ударов в общей сложности было ликвидировано 56 членов вооруженных формирований курдов.

Ранее Госдепартамент США призвал Турцию координировать свои действия против бойцов Рабочей партии Курдистана (РПК) с Ираком, чтобы не нарушать суверенитет последнего.

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