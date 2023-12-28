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Постпред России сообщил, что ВСУ регулярно угрожают Энергодару

Постпред России Ульянов о безопасности Запорожской АЭС: риски сохраняются

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Евгений Биятов/РИА Новости

Украинские вооруженные формирования регулярно направляют беспилотные летательные аппараты в сторону Запорожской атомной электростанции (АЭС) и угрожают Энергодару, риски для ЗАЭС сохраняются. Об этом в интервью РИА Новости заявил постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Регулярно направляют в сторону станции свои беспилотники, в том числе дроны-камикадзе, примерно по 20 штук в день. Наши вооруженные силы, Росгвардия, с помощью различных средств сажают или отгоняют эти беспилотники, но в окрестностях время от времени эти устройства летательные осуществляют взрывы», — сказал он.

Также, отметил Ульянов, имеют место нападения на город Энергодар, где проживают сотрудники станции и их семьи, но по территории внутри периметра станции ударов с 20 ноября прошлого года не было.

«Риски всегда есть, мы хорошо помним, что в июле, августе, сентябре, октябре и ноябре 2022 года украинские вооруженные силы регулярно обстреливали станцию, однако какой-то момент кто-то им все-таки подсказал или они сами пришли к выводу, что это очень опасно», — добавил дипломат.

До этого мотострелки Южного военного округа, обеспечивающие безопасность Запорожской атомной электростанции и Энергодара, рассказали, как борются с украинскими беспилотниками.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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