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Генерал ВСУ допустил, что 2024 год окажется еще тяжелее для Украины

Генерал ВСУ Тарнавский: следующий год для Украины может стать еще более тяжелым

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ), командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский считает, что следующий год может стать для Украины еще более тяжелым, чем нынешний. Об этом он заявил в интервью «Украинской службе Би-би-си».

«Я думаю, что следующий год будет, возможно, еще более тяжелым. Потому что мы должны заканчивать ведение боевых действий», — сказал он.

Тарнавский заявил о нехватке человеческого и технического ресурса. Причинами неудачи при контрнаступлении он назвал грамотно организованную оборону Вооруженных сил РФ и большое количество заявлений украинских властей, завышающих ожидания от действий ВСУ. По его словам, со стороны Киева было слишком много лишних слов.

О проблемах в украинской армии до этого заявлял и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он потребовал больше помощи от государства после поражений войск в боях с российской армией. Главком попросил не только вооружение и боеприпасы, но и людей для продолжения борьбы.

Для пополнения войск Залужный, например, одобрил призыв в ВСУ с помощью электронных повесток.

Ранее Залужный объявил об изменении стратегии ВСУ в 2024 году.

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