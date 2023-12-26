Залужный объявил об изменении стратегии ВСУ в 2024 году

Стратегия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2024 году будет направлена на большую эффективность и сохранение людей. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, чьи слова приводит местная газета «Страна.ua».

«Мы <...> нашли <...> 90% решений <...> вопросов, которые необходимо обязательно решить», — подчеркнул он.

По слова военачальника, трудностей с вооружением у армии Украины не ожидается в связи с тем, что республика может рассчитывать как на зарубежные оборонные поставки, так и на собственные производственные мощности.

Некоторое время назад газета Bild писала, что Украина принимает новую, неожиданную стратегию и пока откладывает попытки контрнаступления. Активные действия со стороны ВСУ возможны, только если соотношение сил будет десять к одному в пользу Украины. В то же время издание Welt отмечает, что Киев запросил у Вашингтона самолеты-истребители F-16 и F-18, ракетные комплексы, танки Abrams и другое вооружение, необходимое для контрнаступления.

Ранее Залужный подтвердил захват российской армией Марьинки.