Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Залужный объявил об изменении стратегии ВСУ в 2024 году

Главком ВСУ Залужный объявил о переходе стратегии ВСУ к сохранению людей

close
100%
Ukrainian Presidential Press Office/AP

Стратегия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2024 году будет направлена на большую эффективность и сохранение людей. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, чьи слова приводит местная газета «Страна.ua».

«Мы <...> нашли <...> 90% решений <...> вопросов, которые необходимо обязательно решить», — подчеркнул он.

По слова военачальника, трудностей с вооружением у армии Украины не ожидается в связи с тем, что республика может рассчитывать как на зарубежные оборонные поставки, так и на собственные производственные мощности.

Некоторое время назад газета Bild писала, что Украина принимает новую, неожиданную стратегию и пока откладывает попытки контрнаступления. Активные действия со стороны ВСУ возможны, только если соотношение сил будет десять к одному в пользу Украины. В то же время издание Welt отмечает, что Киев запросил у Вашингтона самолеты-истребители F-16 и F-18, ракетные комплексы, танки Abrams и другое вооружение, необходимое для контрнаступления.

Ранее Залужный подтвердил захват российской армией Марьинки.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами