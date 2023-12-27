Минобороны представило социальный портрет мобилизованного россиянина, пишет РБК. Статистику привели в материалах «Армия в цифрах — 2023».

По данным ведомства, всего в рамках частичной мобилизации были призваны 302 503 человека из 1430 муниципальных образований. 33 тысячи из них прибыли в военкомат самостоятельно, не дожидаясь повестки.

Социальный портрет мобилизованного россиянина выглядит так: в среднем ему 35 лет, работающий мужчина, за плечами срочная служба и среднее или среднее профессиональное образование.

Более половины мобилизованных женаты (57%) и имеют детей (56,3%). У трети — один ребенок (31%), у четверти — двое, у 0,3% — трое детей.

14 декабря президент России Владимир Путин ответил, ожидается ли вторая волна мобилизации в России. По словам главы государства, в таких мерах нет необходимости, поскольку в зоне СВО находятся 244 тыс. мобилизованных.

До этого в Госдуме заявили, что в настоящее время нет необходимости объявлять новую волну мобилизации, так как потребность в военных закрывается благодаря контрактникам.

Ранее женщину-ефрейтора осудили в России за уклонение от мобилизации.